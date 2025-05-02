Ночная атака ВСУ на Севастополь 2 мая оказалась самой масштабной в 2025 году
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночная атака Вооружённых сил Украины на город в пятницу стала самой крупной с начала года. По его данным, в ходе отражения нападения было уничтожено более 50 дронов и несколько морских беспилотников.
«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлёте к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — написал он в своём телеграм-канале.
Развожаев отметил, что ни в городе, ни в его акватории никакие объекты не были повреждены.
Ранее сообщалось, что с применением дрона-камикадзе ВСУ предприняли попытку атаковать детскую площадку, расположенную в Токмаке Запорожской области. Там в момент инцидента находились дети, но из них, к счастью, никто не пострадал.