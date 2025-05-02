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Регион
2 мая, 04:29
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121 дрон ВСУ уничтожен ночью над Россией, из них 112 — над Крымом и Чёрным морем

Работа ПВО. Telegram / Обложка © Минобороны России

Работа ПВО. Telegram / Обложка © Минобороны России

Массированная атака украинских беспилотников отражена российскими средствами ПВО минувшей ночью. Всего расчётам зенитных комплексов удалось поразить 121 дрон самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 89 дронов сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Краснодарского края. Ещё два БПЛА перехвачены над Орловской областью и по одному — над Брянской и Белгородской областями, а также Азовским морем.

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Крым подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ около полуночи. О взрывах и вспышках в небе сообщали жители Евпатории, Феодосии, Симферополя, Севастополя и других населённых пунктов. Отразить удар силам ПВО помогли корабли Военно-морского флота.

Антон Голыбин
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