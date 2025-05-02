121 дрон ВСУ уничтожен ночью над Россией, из них 112 — над Крымом и Чёрным морем

По данным ведомства, 89 дронов сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Краснодарского края. Ещё два БПЛА перехвачены над Орловской областью и по одному — над Брянской и Белгородской областями, а также Азовским морем.