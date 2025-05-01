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Регион
1 мая, 14:56

МИД РФ обвинил в атаке на Алёшки западных спонсоров Киева

МИД РФ: Атака ВСУ в Алёшках лежит на совести западных спонсоров Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

МИД России возложил ответственность за удар по рынку в Алёшках Херсонской области на западные страны, поддерживающие Украину. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, МИД РФ заявил о недоговороспособности Киева после кровавой атаки на Алёшки. В ведомстве подчеркнули, что все, кто виновен или причастен к произошедшему, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

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Наталья Демьянова
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