Выпустили не менее 30 дронов: Раскрыты подробности кровавой атаки ВСУ на Алёшки

При обстреле по рынку в Алёшках было задействовано не менее 30 FPV-дронов ВСУ, совершавших налёты в четыре волны. Об этом сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

«На Алёшкинский рынок был очень мощный налёт. Несколько — по предварительным данным, около четырёх — атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налёте участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».