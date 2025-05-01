Выпустили не менее 30 дронов: Раскрыты подробности кровавой атаки ВСУ на Алёшки
Черевко: ВСУ атаковали рынок в Алёшках налётами, использовав около 30 FPV-дронов
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При обстреле по рынку в Алёшках было задействовано не менее 30 FPV-дронов ВСУ, совершавших налёты в четыре волны. Об этом сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
«На Алёшкинский рынок был очень мощный налёт. Несколько — по предварительным данным, около четырёх — атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налёте участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».
В областном правительстве высоко оценили самоотверженность медицинских работников, спасателей и сотрудников правоохранительных органов, назвав их действия настоящим подвигом. Несмотря на реальную опасность обстрелов, ни один фельдшерский экипаж и ни один водитель не отказались от оказания помощи нуждающимся.
Как ранее сообщалось, в результате атаки со стороны ВСУ восемь человек погибли, более 10 получили ранения. Удар по рынку был нанесён около 9:30 утра, когда там было много людей. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки на рынок в Алёшках.