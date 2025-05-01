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1 мая, 12:37

Умер по дороге в больницу: Выросло число жертв после удара ВСУ по Алёшкам

Число погибших после атаки ВСУ по рынку в Алёшках увеличилось до восьми

Кадры из Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Кадры из Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Четверо тяжелораненых при обстреле рынка в Алёшках доставлены в Скадовск, один скончался в пути, пишет РИА «Новости».

В результате обстрела центрального рынка в Алёшках пострадали мирные жители, четверо из них находились в критическом состоянии. Их срочно эвакуировали в больницу Скадовска, но, несмотря на усилия медиков, один из пострадавших не выжил, скончавшись во время транспортировки.

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Напомним, что ранее губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ атаковали рынок в Алёшках. В результате налёта с украинской стороны есть жертвы, более 20 местных жителей получили ранения. В момент происшествия на месте было много людей, так как многие с утра пошли на рынок. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов. Целью повторной атаки стали выжившие — ВСУ добивали людей, которые не погибли после первого удара. Губернатор поделился видео атаки на рынок в Алёшках. Позднее администрация Алёшкинского муниципального округа объявила траур с 1 по 3 мая.

Ольга Сливченко
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