Умер по дороге в больницу: Выросло число жертв после удара ВСУ по Алёшкам
Число погибших после атаки ВСУ по рынку в Алёшках увеличилось до восьми
Кадры из Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Четверо тяжелораненых при обстреле рынка в Алёшках доставлены в Скадовск, один скончался в пути, пишет РИА «Новости».
В результате обстрела центрального рынка в Алёшках пострадали мирные жители, четверо из них находились в критическом состоянии. Их срочно эвакуировали в больницу Скадовска, но, несмотря на усилия медиков, один из пострадавших не выжил, скончавшись во время транспортировки.
Напомним, что ранее губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ атаковали рынок в Алёшках. В результате налёта с украинской стороны есть жертвы, более 20 местных жителей получили ранения. В момент происшествия на месте было много людей, так как многие с утра пошли на рынок. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов. Целью повторной атаки стали выжившие — ВСУ добивали людей, которые не погибли после первого удара. Губернатор поделился видео атаки на рынок в Алёшках. Позднее администрация Алёшкинского муниципального округа объявила траур с 1 по 3 мая.