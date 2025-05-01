Умер по дороге в больницу: Выросло число жертв после удара ВСУ по Алёшкам

Четверо тяжелораненых при обстреле рынка в Алёшках доставлены в Скадовск, один скончался в пути, пишет РИА «Новости».

В результате обстрела центрального рынка в Алёшках пострадали мирные жители, четверо из них находились в критическом состоянии. Их срочно эвакуировали в больницу Скадовска, но, несмотря на усилия медиков, один из пострадавших не выжил, скончавшись во время транспортировки.