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1 мая, 08:53

ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, 7 человек погибли, более 20 ранены

ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, 7 человек погибли, более 20 ранены. Обложка © Telegram / Сальдо

ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, 7 человек погибли, более 20 ранены. Обложка © Telegram / Сальдо

Вооружённые силы Украины с использованием FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алёшках Херсонской области, в результате чего погибло семь человек, а более двадцати получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, удар был нанесён около 9:30 утра, когда на рынке находилось множество местных жителей. В результате атаки, как отметил Сальдо, пострадали десятки мирных граждан, а число жертв, по предварительным данным, составило не менее семи человек.

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Ранее стало известно, что во время вторжения ВСУ в Курскую области погибли 288 мирных жителей, 430 были госпитализированы. Это не окончательные цифры, так как ещё не все тела удалось вывезти с территории приграничья.

Оксана Попова
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