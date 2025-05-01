ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, 7 человек погибли, более 20 ранены
ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, 7 человек погибли, более 20 ранены. Обложка © Telegram / Сальдо
Вооружённые силы Украины с использованием FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алёшках Херсонской области, в результате чего погибло семь человек, а более двадцати получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, удар был нанесён около 9:30 утра, когда на рынке находилось множество местных жителей. В результате атаки, как отметил Сальдо, пострадали десятки мирных граждан, а число жертв, по предварительным данным, составило не менее семи человек.
Ранее стало известно, что во время вторжения ВСУ в Курскую области погибли 288 мирных жителей, 430 были госпитализированы. Это не окончательные цифры, так как ещё не все тела удалось вывезти с территории приграничья.