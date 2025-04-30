Хинштейн: За время вторжения ВСУ погибли 288 мирных жителей
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За время вторжения ВСУ в Курскую области погибли 288 мирных жителей, 430 были госпитализированы. Об этом со ссылкой на данные минздрава сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Он отметил, что это не окончательные цифры, так как ещё не все тела удалось вывезти с территории приграничья.
«По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы», — сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он добавил, что каждый преступник, творивший бесчинства на Курской земле против мирных жителей, заслуживает трибунала. Хинштейн подчеркнул, что «укронацисты ничем не отличаются от гитлеровских палачей». Он выразил уверенность, что наш народ сумеет перебороть ужас и боль этих страшных дней.
«Нацизм вновь пришёл на Курскую землю и вновь здесь, как и 80 лет назад, внуки и правнуки солдат-победителей сломали ему хребет!» — подчеркнул Хиншейн.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Шаг за шагом российские военные выбивали противника с территории приграничного региона. 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этой кампании участвовали и бойцы из КНДР, которых лидер республики Ким Чен Ын назвал настоящими героями. Однако ВСУ продолжают атаковать освобожденные территории Курской области с помощью беспилотников и артиллерии. В Госдуме раскрыли, куда должна зайти буферная зона для прекращения обстрелов приграничья РФ.