За время вторжения ВСУ в Курскую области погибли 288 мирных жителей, 430 были госпитализированы. Об этом со ссылкой на данные минздрава сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Он отметил, что это не окончательные цифры, так как ещё не все тела удалось вывезти с территории приграничья.

«По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы», — сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он добавил, что каждый преступник, творивший бесчинства на Курской земле против мирных жителей, заслуживает трибунала. Хинштейн подчеркнул, что «укронацисты ничем не отличаются от гитлеровских палачей». Он выразил уверенность, что наш народ сумеет перебороть ужас и боль этих страшных дней.