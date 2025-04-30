«Вывод на тот свет»: Командир «Ахмата» высмеял ВСУ за ложь о поражении в Курской области

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Украины о выводе солдат ВСУ из Курской области. Своими мыслями он поделился в телеграм-канале.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — написал командир группы спецназа «Ахмат».

Аид также отметил, что украинские бойцы пытаются скрыть своё поражение под другими версиями. «Насколько надо быть неразвитыми, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск?» — добавил военный.