«Вывод на тот свет»: Командир «Ахмата» высмеял ВСУ за ложь о поражении в Курской области
Командир «Ахмата» Аид высмеял заявление ВСУ о выводе сил из Курской области
Командир «Ахмата» высмеял заявления ВСУ. Обложка © Life.ru
Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Украины о выводе солдат ВСУ из Курской области. Своими мыслями он поделился в телеграм-канале.
«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — написал командир группы спецназа «Ахмат».
Аид также отметил, что украинские бойцы пытаются скрыть своё поражение под другими версиями. «Насколько надо быть неразвитыми, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск?» — добавил военный.
Ранее Life.ru сообщал, что 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этой кампании участвовали и бойцы из КНДР, которых лидер республики Ким Чен Ын назвал настоящими героями. Однако ВСУ продолжают атаковать освобожденные территории Курской области с помощью беспилотников и артиллерии. В Госдуме раскрыли, куда должна зайти буферная зона для прекращения обстрелов приграничья РФ.