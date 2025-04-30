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Опубликовано 30 апреля 2025, 10:21

«Вывод на тот свет»: Командир «Ахмата» высмеял ВСУ за ложь о поражении в Курской области

Командир «Ахмата» Аид высмеял заявление ВСУ о выводе сил из Курской области

Командир «Ахмата» высмеял заявления ВСУ. Обложка © Life.ru

Командир «Ахмата» высмеял заявления ВСУ. Обложка © Life.ru

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Украины о выводе солдат ВСУ из Курской области. Своими мыслями он поделился в телеграм-канале.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — написал командир группы спецназа «Ахмат».

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Аид также отметил, что украинские бойцы пытаются скрыть своё поражение под другими версиями. «Насколько надо быть неразвитыми, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск?» — добавил военный.

Ранее Life.ru сообщал, что 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этой кампании участвовали и бойцы из КНДР, которых лидер республики Ким Чен Ын назвал настоящими героями. Однако ВСУ продолжают атаковать освобожденные территории Курской области с помощью беспилотников и артиллерии. В Госдуме раскрыли, куда должна зайти буферная зона для прекращения обстрелов приграничья РФ.

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Алиса Хуссаин
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