Операция завершена: Армия России полностью освободила Курскую область
Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области
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Операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — рассказал Песков на брифинге.
О том, что российские военные в ходе специальной военной операции завершают разгром противника в Курской области, сообщалось ранее. Владимир Путин напомнил, что все украинские военнослужащие, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершали преступления против мирных жителей, должны квалифицироваться как террористы.