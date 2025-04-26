О том, что российские военные в ходе специальной военной операции завершают разгром противника в Курской области, сообщалось ранее. Владимир Путин напомнил, что все украинские военнослужащие, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершали преступления против мирных жителей, должны квалифицироваться как террористы.