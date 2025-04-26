ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 10:34
4193

Операция завершена: Армия России полностью освободила Курскую область

Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — рассказал Песков на брифинге.

О том, что российские военные в ходе специальной военной операции завершают разгром противника в Курской области, сообщалось ранее. Владимир Путин напомнил, что все украинские военнослужащие, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершали преступления против мирных жителей, должны квалифицироваться как террористы.

«Мы всё восстановим»: Путин дал важное обещания жителям Курской области
«Мы всё восстановим»: Путин дал важное обещания жителям Курской области
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar