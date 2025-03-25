«Мы всё восстановим»: Путин дал важное обещания жителям Курской области
Путин: Все разрушенные ВСУ объекты в Курской области будут восстановлены
В Курской области восстановят всё, что было разрушено Вооружёнными силами Украины (ВСУ), заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства. Проблемы жителей региона не будут оставлены без внимания, пообещал глава государства.
«Уверен, что мы всё восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», — сказал Путин.
Ранее Путин заявлял, что решение о ротации военнослужащих на передовой примут исходя из ситуации на земле. Российский лидер дополнил, что многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее». По его словам, солдаты стали полноценными боевыми единицами.
Life.ru