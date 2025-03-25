«Мы всё восстановим»: Путин дал важное обещания жителям Курской области

В Курской области восстановят всё, что было разрушено Вооружёнными силами Украины (ВСУ), заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства. Проблемы жителей региона не будут оставлены без внимания, пообещал глава государства.

«Уверен, что мы всё восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», — сказал Путин.