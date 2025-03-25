«Спасали молитвы»: Жительница Курщины более полугода пряталась от ВСУ в подвалах

«Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилётом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснётся, увидишь спасенье своё… И я вот это спасение постоянно видела», — рассказала женщина в беседе с РИА «Новости».