«Спасали молитвы»: Жительница Курщины более полугода пряталась от ВСУ в подвалах
Жительница Курщины полгода пряталась от ВСУ в подвалах и засыпала с Библией
Пожилая жительница населённого пункта Махновка в Курской области, подвергшегося атаке ВСУ, более полугода укрывалась по подвалам, опасаясь жестокой расправы. Она рассказала, что за это время она привыкла засыпать с Библией и спасалась молитвами.
«Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилётом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснётся, увидишь спасенье своё… И я вот это спасение постоянно видела», — рассказала женщина в беседе с РИА «Новости».
Вместе с женщиной в подвалах вынужденно укрывались её муж и сын, чтобы не нарваться на встречу с озлобленными украинскими военными.
Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области, которой оторвало ногу при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в селе Новостроевка-Первая, скончалась в больнице. Медики несколько часов боролись за её жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
Telegram / Минобороны РФ