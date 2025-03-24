Оторвало ногу: Покалеченная во взорванной ВСУ машине белгородка умерла вслед за мамой

Жительница Белгородской области, которой оторвало ногу при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в селе Новостроевка-Первая, скончалась в больнице. Медики несколько часов боролись за её жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью и женщина умерла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Произошло то, чего мы опасались на протяжении долгих часов… В отделении реанимации Грайворонской ЦРБ скончалась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая», — написал глава региона.

Вячеслав Гладков также выразил свои искренние соболезнования семье и близким погибшей.