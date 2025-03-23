Гладков: После атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель

В хуторе Барилов Ракитянского района Белгородской области БПЛА из-за атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные ранения, медики готовят его к госпитализации, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель. В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ», — сказано в посте.

Мужчине оказывают срочную медицинскую помощь, после чего доставят в городскую больницу. Машина, в которой он находился, получила серьёзные повреждения от атаки беспилотника.