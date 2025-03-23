Человек погиб при атаке дрона ВСУ по машине на трассе в Ростовской области

Украинский беспилотник подбил автомобиль на трассе в Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился в машине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал врио главы региона в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что личность погибшего пока не установили. Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования, включая МЧС и МВД.