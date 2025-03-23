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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 01:32

Человек погиб при атаке дрона ВСУ по машине на трассе в Ростовской области

Украинский беспилотник подбил автомобиль на трассе в Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился в машине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», написал врио главы региона в Telegram-канале.

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Слюсарь добавил, что личность погибшего пока не установили. Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования, включая МЧС и МВД.

Ранее Life.ru рассказывал о серии взрывов в небе над Волгоградом и некоторых районах Волгоградской области. По предварительным данным, ПВО сбила дроны, которые летели на нефтеперерабатывающее предприятие. О разрушениях пока не сообщали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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