Человек погиб при атаке дрона ВСУ по машине на трассе в Ростовской области
Украинский беспилотник подбил автомобиль на трассе в Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился в машине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал врио главы региона в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что личность погибшего пока не установили. Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования, включая МЧС и МВД.
Ранее Life.ru рассказывал о серии взрывов в небе над Волгоградом и некоторых районах Волгоградской области. По предварительным данным, ПВО сбила дроны, которые летели на нефтеперерабатывающее предприятие. О разрушениях пока не сообщали.
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