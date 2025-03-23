Над Волгоградом сбили воздушные цели, направлявшиеся к нефтезаводу

Над Волгоградом прогремели минимум три взрыва. Согласно предварительным данным, местная система ПВО сбила воздушные цели, направлявшиеся к нефтеперерабатывающему заводу, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Кировского района отметили, что слышали три громких взрыва. Очевидцы также рассказали о звуках от беспилотников и видели вспышки в небе. По одной из версий, украинские БПЛА могли двигаться на низкой высоте и направлялись из Ростовской области.

Взрывы над Волгоградом. Видео © Telegram / SHOT