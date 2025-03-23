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Регион
23 марта, 01:22
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Над Волгоградом сбили воздушные цели, направлявшиеся к нефтезаводу

SHOT: Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Волгоградской областью

Над Волгоградом прогремели минимум три взрыва. Согласно предварительным данным, местная система ПВО сбила воздушные цели, направлявшиеся к нефтеперерабатывающему заводу, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Кировского района отметили, что слышали три громких взрыва. Очевидцы также рассказали о звуках от беспилотников и видели вспышки в небе. По одной из версий, украинские БПЛА могли двигаться на низкой высоте и направлялись из Ростовской области.

Взрывы над Волгоградом. Видео © Telegram / SHOT

Кроме этого, очевидцы сообщают о взрывах в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Предварительно, украинские БПЛА следовали через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области. На данный момент нет официальной информации о пострадавших или разрушениях. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 22 марта беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа жилого комплекса «Свобода» на улице Горсоветской, 49 в Ростове-на-Дону. Как сообщил мэр города Александр Скрябин, повреждения получили 16 квартир.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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