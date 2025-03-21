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Регион
21 марта, 20:48

Украинский дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону

Последствия прилёта БПЛА. Обложка © Telegram / ЧП Ростов

Последствия прилёта БПЛА. Обложка © Telegram / ЧП Ростов

Украинский дрон врезался в многоквартирный дом на улице Горсоветской в Ростве-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На место выехали оперативные службы. Информация уточняется», — написал он.

По данным SHOT, взрыв раздался в 23:13. Он был настолько громким, что у некоторых машин сработали сигнализации.

Место инцидента. Видео © Telegram / SHOT

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Тимур Хингеев
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