Украинский дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону
Последствия прилёта БПЛА. Обложка © Telegram / ЧП Ростов
Украинский дрон врезался в многоквартирный дом на улице Горсоветской в Ростве-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На место выехали оперативные службы. Информация уточняется», — написал он.
По данным SHOT, взрыв раздался в 23:13. Он был настолько громким, что у некоторых машин сработали сигнализации.
Место инцидента. Видео © Telegram / SHOT
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