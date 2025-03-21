В зоне СВО ударам БПЛА ликвидировали женщину-оператора дронов ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали женщину-военнослужащую, которая исполняла обязанности оператора беспилотного летательного аппарата в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Военное дело».

На опубликованных кадрах в телеграм-канале видно, как украинка выбегает из укрытия среди деревьев, поднимает предмет, напоминающий дрон, и, пригнувшись, возвращается. Вскоре после этого по указанной позиции наносит удар российский БПЛА, в результате чего блиндаж оказывается разрушен.

В сообщении не уточняется ни место, ни время происшествия, однако предполагается, что съёмка велась с российского разведывательного беспилотника.

