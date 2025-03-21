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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 18:17

В зоне СВО ударам БПЛА ликвидировали женщину-оператора дронов ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали женщину-военнослужащую, которая исполняла обязанности оператора беспилотного летательного аппарата в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Военное дело».

На опубликованных кадрах в телеграм-канале видно, как украинка выбегает из укрытия среди деревьев, поднимает предмет, напоминающий дрон, и, пригнувшись, возвращается. Вскоре после этого по указанной позиции наносит удар российский БПЛА, в результате чего блиндаж оказывается разрушен.

В сообщении не уточняется ни место, ни время происшествия, однако предполагается, что съёмка велась с российского разведывательного беспилотника.

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Ранее британский наёмник заснял на нательную камеру, как попал в плен под Суджей в Курской области. Это произошло ещё в конце ноября, когда ВСУ попали в окружение во время боёв в лесах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Алена Пенчугина
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