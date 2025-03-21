Украинский солдат притворился кустом, чтобы сбежать из курского приграничья

Солдат ВСУ сбежал из курского приграничья, используя необычное прикрытие. Слиться с местностью он решил при помощи куста. Видео забавного побега выложило у себя в телеграм-канале Минобороны России.

Солдат ВСУ притворился кустом. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БпЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст», — указали в ведомстве.