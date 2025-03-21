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Регион
21 марта, 14:10

Украинский солдат притворился кустом, чтобы сбежать из курского приграничья

МО: Боец ВСУ использовал куст для маскировки, чтобы сбежать из Курской области

Солдат ВСУ сбежал из курского приграничья, используя необычное прикрытие. Слиться с местностью он решил при помощи куста. Видео забавного побега выложило у себя в телеграм-канале Минобороны России.

Солдат ВСУ притворился кустом. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БпЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли под Курском свыше 69 тысяч военнослужащих. Это в 14 раз больше, чем численность населения Суджи. Противник утратил 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства.

А где бабуля? Я за неё! ВСУшник устроил фокус с переодеванием, чтобы сбежать из Суджи
А где бабуля? Я за неё! ВСУшник устроил фокус с переодеванием, чтобы сбежать из Суджи
Обложка ©

Telegram/ Минобороны России

Полина Никифорова
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