Украинский солдат притворился кустом, чтобы сбежать из курского приграничья
МО: Боец ВСУ использовал куст для маскировки, чтобы сбежать из Курской области
Солдат ВСУ сбежал из курского приграничья, используя необычное прикрытие. Слиться с местностью он решил при помощи куста. Видео забавного побега выложило у себя в телеграм-канале Минобороны России.
Солдат ВСУ притворился кустом. Видео © Telegram/ Минобороны России
«Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БпЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст», — указали в ведомстве.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли под Курском свыше 69 тысяч военнослужащих. Это в 14 раз больше, чем численность населения Суджи. Противник утратил 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства.
Telegram/ Минобороны России