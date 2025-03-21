А где бабуля? Я за неё! ВСУшник устроил фокус с переодеванием, чтобы сбежать из Суджи
Спецназовец Улыбка сообщил о попытке боевика ВСУ уйти из Суджи в образе бабушки
Хитрый военнослужащий ВСУ пытался покинуть курскую Суджу, выдав себя за бабушку. Впрочем, трюк с переодеванием не удался, рассказал газете «Известия» боец спецназа «Ахмат» с позывным Улыбка.
«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в её одежду и по её документам хотел выехать», — заявил Улыбка.
По словам «ахматовца», украинские боевики продолжают оставаться в городе. Они прячутся по подвалам и «заброшкам».
А ранее эвакуированная жительница Суджи рассказала, как во время оккупации ВСУ местным раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами. В статьях были изложены вымышленные исторические факты.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov