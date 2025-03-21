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Регион
21 марта, 02:57

А где бабуля? Я за неё! ВСУшник устроил фокус с переодеванием, чтобы сбежать из Суджи

Спецназовец Улыбка сообщил о попытке боевика ВСУ уйти из Суджи в образе бабушки

Хитрый военнослужащий ВСУ пытался покинуть курскую Суджу, выдав себя за бабушку. Впрочем, трюк с переодеванием не удался, рассказал газете «Известия» боец спецназа «Ахмат» с позывным Улыбка.

«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в её одежду и по её документам хотел выехать», — заявил Улыбка.

По словам «ахматовца», украинские боевики продолжают оставаться в городе. Они прячутся по подвалам и «заброшкам».

Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта
Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта

А ранее эвакуированная жительница Суджи рассказала, как во время оккупации ВСУ местным раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами. В статьях были изложены вымышленные исторические факты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Тимур Хингеев
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