Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта Армия России выходит на окраины Покровска, в Европе не поняли операцию Киева под Красной Яругой, ВСУ поменяли тактику под Суджей — дайджест Life.ru. 20 марта, 21:07 Российская армия вышла в район Торецка. Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв

Донецкая Народная Республика, 21 марта

На Покровском направлении наши бойцы смогли восстановить позиции в Шевченке. ВСУ остаются только в северной части населённого пункта. Вероятно, следующей целью ВС РФ будут Бельгийка и Песчаное, откуда уже выход только к окраинам самого Покровска.

Удары наносятся по тыловым районам ВСУ. В Краматорске, который по украинским законам считается областным центром Донецкой области, попали по зданию СБУ. Обычно удары наших войск по таким значимым объектам связаны с важными персонами, собирающимися там на совещания.

Запорожская область, 21 марта

Экипажи танков Т-80БВМ 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России

Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Наступление Армии России в Запорожской области подтвердили и на Украине. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ переправились на северный берег реки Янчекрак. Но он считает, что это всего лишь попытка России улучшить тактическое положение.

Проблема для Украины здесь в том, что всё продвижение идёт к Запорожью. До него меньше 50 километров.

Белгородская область, 21 марта

Киевский режим не оставляет попыток войти на территорию Белгородской области. За сутки здесь было уничтожено около 150 противников. Канал «Старше Эдды» сообщает, что ВСУ бросают в бой большое количество бронетехники, которая уничтожается дронами. Их тактика — заехать на территорию, десантироваться, потерять машины и разбежаться по посадкам. Цель такой операции неясна даже европейцам.

Видео © Telegram / Минобороны России

— Я не против того, чтобы немецкую технику использовали и теряли, как в случае с Bergepanzer 2. Но было бы неплохо, если бы это произошло не в ходе плохо спланированного и плохо реализованного вторжения в Белгородскую область. Оно закончилось потерей всей техники и ничего не принесло Украине, — заявил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

Курская область, 21 марта

В Курской области ликвидировано ещё 250 вэсэушников, а также один танк. Канал «Архангел спецназа» пишет, что у ВСУ на этом направлении не фиксируется передвижение тяжёлой техники. Для своих нужд они используют багги и квадроциклы.

— Они осуществляют накаты, у них, разумеется, ничего не выходит, после чего они уезжают. И так происходит на протяжении последних дней. При этом они выставили артиллерию и плотно прикрыли позиции средствами РЭБ, — говорится в сообщении.

«Летающие танки» в небе – штурмовики Су-25. Видео © Telegram / Минобороны России

Отмечается, что у Киева, возможно, есть ещё какой-то план действий здесь. Не исключено, что в Судже у них остался кто-то важный и его нужно вытащить.

Интересные сведения о работе украинцев в Судже рассказывают местные жители. Киевом здесь распространялись газеты с придуманными историями и новостями.

Авторы Даниил Черных