Новости СВО. Завершение операции в Курской области, окружение ВСУ в Торецке, переговоры Трампа и Зеленского, 20 марта ВС РФ продвигаются в Часовом Яре и под Торецком, за Киевом осталось меньше пяти курских сёл, Трамп поговорил с Зеленским, но готовится к встрече с Путиным — дайджест Life.ru 19 марта, 21:07 Армия России уничтожает боевиков ВСУ на Запорожском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

175 российских воинов вернулись в Россию из украинского плена. Ранее об обмене говорил президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой. Украине передали такое же количество боевиков и ещё 22 тяжелораненых. ВС РФ продолжают наступление сразу на нескольких направлениях и отбивают очередную попытку вторжения на российскую территорию.

Курская область, 20 марта

Президент России Владимир Путин заявил о том, что наша армия завершает разгром противника в Курской области. За последние сутки противник потерял больше 230 человек. Удары по противнику нанесены в районах Гоголевки, Горналя, Гуева и Олешни. Все эти населённые пункты находятся вблизи государственной границы. «Военная хроника» сообщает, что здесь ВСУ пытаются удержаться, не считаясь с потерями.

Артиллеристы Уссурийского соединения ВДВ уничтожили транспорт ВСУ с пехотой в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Украина продолжает обстрелы даже тех районов, где их не было. БПЛА ударил по Хомутовской центральной районной больнице. Обошлось без пострадавших и погибших. При этом в Суджанском районе началось разминирование территории.

— Чаще всего здесь находят СВУ, сброшенные с дронов, переделанные под сбросы штатные боеприпасы и кассетные М70 и М46. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ очень часто оставляют ловушки для сапёров и устанавливают мины на неизвлекаемость, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

В соседней Сумской области российскими военными сбит первый американский истребитель ВСУ F-16. Обычно отсюда украинская авиация работала по Курской и Белгородской областям.

Донецкая Народная Республика, 20 марта

В Донецкой Народной Республике основные бои развернулись в Торецке и Часовом Яре. Попытка ВСУ войти в Торецк превращается в очередное окружение. Благодаря тому, что ВС РФ заняли часть позиций севернее Крымского и постепенно зажимают украинских боевиков в городе.

Штурмовики ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

— В районе Забалка также идут активные бои, на данном участке расширили серую зону. Противник при ротации бросает технику, которую мы атакуем артой и дронами. Но заходить на участок не получается пока, — рассказал автор канала «Дневник десантника».

В Часовом Яре противник выбит из микрорайона Западная Деревня. Но при этом Киев стягивает резервы к урочищу Оськово. По ним работает артиллерия и дроны.

Зеленский не убедил Трампа

Президент США Дональд Трамп час общался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп рассказал в своих социальных сетях, что разговор был посвящён сближению позиций России и Украины. При этом он отметил, что беседа с главарём киевского режима основывалась на ранее прошедших переговорах с Владимиром Путиным. Известно, что Трамп и Зеленский говорили о мирных инициативах, атомных станциях и энергетике. По информации Bloomberg, украинский глава согласился поддержать мораторий на удары по энергетическим объектам на территории России. Не обошлось без традиционной для Зеленского церемонии выпрашивания. На этот раз от Трампа он хотел получить ракеты к ЗРК Patriot. Президент США предложил другой способ защиты как минимум энергетических объектов. Их надо передать Вашингтону.

— Мы находимся на очень высоком уровне, и я попрошу госсекретаря Рубио и советника по нацбезопасности Уолтца дать точное описание обсуждавшихся вопросов, — сообщил Трамп.

Но эта беседа меркнет на фоне новостей о грядущей встрече президентов России и США в Саудовской Аравии. Возможно, что именно здесь будет решаться судьба Украины. Пока же в Эр-Рияде встретятся представители США и России для обсуждения мер по реализации инициатив по прекращению огня.

Авторы Даниил Черных