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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 09:57

ВСУ нанесли удар по больнице под Курском

ВСУ атаковали FPV-дроном больницу в Курской области, погибших нет

В Хомутовском районе Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центральной районной больнице. Атака была нанесена при помощи FPV-дрона. В результате удара никто не пострадал, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ. Слава Богу, погибших и пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Однако дрон посёк фасад здания ЦРБ, а также остекленения первого и второго этажей. Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не будет окончательно безопасно.

Напомним, что гарнизон ВСУ спешно отступает из курского приграничья. Солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Сбегают даже националистического батальона «Айдар»*. Небольшими группами они направляются в сторону Сумской области.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

ВСУ потеряли более 270 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 270 военных в Курской области за сутки
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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