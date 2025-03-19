В Хомутовском районе Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центральной районной больнице. Атака была нанесена при помощи FPV-дрона. В результате удара никто не пострадал, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ. Слава Богу, погибших и пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Однако дрон посёк фасад здания ЦРБ, а также остекленения первого и второго этажей. Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не будет окончательно безопасно.

Напомним, что гарнизон ВСУ спешно отступает из курского приграничья. Солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Сбегают даже националистического батальона «Айдар»*. Небольшими группами они направляются в сторону Сумской области.