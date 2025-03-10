«Прошли десятки километров пешком»: Гарнизон ВСУ отступает из Курской области
Боец 47-й бригады ВСУ сообщил о спешном отступлении товарищей из Курской области
Украинская 47-я бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) бежит из Курской области, оставляя позиции и опасаясь активного наступления российских подразделений. Об этом сообщил один из её бойцов на своей странице в соцсети X.
«Ребята вышли из Курщины. Железные люди, воины — прошли не один десяток километров пешком», — подчеркнул он, комментируя ситуацию для ВСУ в регионе.
Напомним, 8 марта стало известно, что российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром того же дня силам РФ удалось пробиться к окраинам города и начать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». ВСУ могут попасть сразу в несколько «котлов» в Курской области. А 10 марта наступление Армии России в Курской области показали на карте.
president.gov.ua