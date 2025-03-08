Завязались уличные бои: ВС РФ стремительно развивают наступление в Судже
SHOT: В Судже Курской области начались уличные бои
Российские военные начали штурм Суджи в Курской области. Как сообщает SHOT, сегодня с утра ВС РФ смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв.
По данным телеграм-канала, на данный момент, бои происходят в городской черте, где задействованы как штурмовые группы, так и помощь от дроноводов, а также авиация.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как отметил военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области.
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ТАСС / Александр Река