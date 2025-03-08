Завязались уличные бои: ВС РФ стремительно развивают наступление в Судже

Российские военные начали штурм Суджи в Курской области. Как сообщает SHOT, сегодня с утра ВС РФ смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв.

По данным телеграм-канала, на данный момент, бои происходят в городской черте, где задействованы как штурмовые группы, так и помощь от дроноводов, а также авиация.