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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
8 марта, 09:35

Завязались уличные бои: ВС РФ стремительно развивают наступление в Судже

SHOT: В Судже Курской области начались уличные бои

Российские военные начали штурм Суджи в Курской области. Как сообщает SHOT, сегодня с утра ВС РФ смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв.

По данным телеграм-канала, на данный момент, бои происходят в городской черте, где задействованы как штурмовые группы, так и помощь от дроноводов, а также авиация.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как отметил военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области.

ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области
ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области
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ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
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