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Регион
8 марта, 08:25

Военкор заявил о начале финальной операции по освобождению Суджи

Поддубный: ВС РФ начали прямое наступление на Суджу Курской области

Российские войска начали прямое наступление на Суджу Курской области, где базируются солдаты ВСУ. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале.

«Срочно! Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — следует из сообщения.

Поддубный предположил, что это наступление говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области.

До 65,4 тысячи бойцов ВСУ уже полегло в боях в курском приграничье
До 65,4 тысячи бойцов ВСУ уже полегло в боях в курском приграничье

Ранее Life.ru рассказывал, что в течение ближайших двух недель украинские войска могут оставить позиции в Курской области и покинуть территорию региона. Спешный отход состоится на фоне прорыва российских подразделений под Суджей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Николай Рюмин
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