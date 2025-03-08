Военкор заявил о начале финальной операции по освобождению Суджи

Российские войска начали прямое наступление на Суджу Курской области, где базируются солдаты ВСУ. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале.

«Срочно! Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — следует из сообщения.

Поддубный предположил, что это наступление говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области.