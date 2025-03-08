Военкор заявил о начале финальной операции по освобождению Суджи
Поддубный: ВС РФ начали прямое наступление на Суджу Курской области
Российские войска начали прямое наступление на Суджу Курской области, где базируются солдаты ВСУ. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале.
«Срочно! Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — следует из сообщения.
Поддубный предположил, что это наступление говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что в течение ближайших двух недель украинские войска могут оставить позиции в Курской области и покинуть территорию региона. Спешный отход состоится на фоне прорыва российских подразделений под Суджей.
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