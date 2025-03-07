До 65,4 тысячи бойцов ВСУ уже полегло в боях в курском приграничье

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 160 бойцов в Курской области. Об этом 7 марта сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют до 65 400 военных, 386 танков, 296 БМП, 257 БТР, 2 137 ББМ, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США. Кроме того, было уничтожено 25 пусковых установок ЗРК, 10 транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, а также 53 единицы инженерной и другой техники (в том числе 21 инженерная машина разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину).