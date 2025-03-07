Армия России освободила Старую Сорочину под Курском и водрузила флаг РФ на глазах у ВСУ
Подоляка: ВС РФ вернули контроль над Старой Сорочиной Курской области
Российские войска вернули контроль над деревней Старая Сорочина Суджанского района Курской области и подняли флаг РФ над одним из домов. Об этом рассказал представитель Народного фронта Иван Скиба.
Водружение флага в Курской области. Видео © Telegram / Осторожно, Скиба
«Старая Сорочина наша. Осталось дело за Малой Локней», — говорится в сообщении.
Об освобождении Старой Сорочины сообщает и военный блогер Юрий Подоляка.
«Как и предупреждалось час назад, хорошие новости из района продолжают поступать. Старая Сорочина наша», — отметил Подоляка в своём телеграм-канале.
Он добавил, что российские военные водрузили в населённом пункте флаг РФ прямо на глазах у ВСУшников, которые наблюдали за происходящим с другого берега реки.
Ранее военкор Семён Пегов доложил о крайне сложной обстановке в Курской области. По его словам, ВС РФ яростно пробиваются к селу Малая Локня, но засевшие там бойцы ВСУ не хотят уступать без боя. Тем временем военкор Юрий Подоляка рассказал, что Армия России вбила глубокий клин и отрезала подразделения ВСУ под Суджей от линии снабжения. А ещё, по его словам, подрыв трёх мостов разрезал группировку ВСУ у Суджи на две части.
Telegram / Осторожно, Скиба