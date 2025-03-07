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Регион
7 марта, 09:28

Армия России освободила Старую Сорочину под Курском и водрузила флаг РФ на глазах у ВСУ

Подоляка: ВС РФ вернули контроль над Старой Сорочиной Курской области

Российские войска вернули контроль над деревней Старая Сорочина Суджанского района Курской области и подняли флаг РФ над одним из домов. Об этом рассказал представитель Народного фронта Иван Скиба.

Водружение флага в Курской области. Видео © Telegram / Осторожно, Скиба

«Старая Сорочина наша. Осталось дело за Малой Локней», — говорится в сообщении.

Об освобождении Старой Сорочины сообщает и военный блогер Юрий Подоляка.

«Как и предупреждалось час назад, хорошие новости из района продолжают поступать. Старая Сорочина наша», — отметил Подоляка в своём телеграм-канале.

Он добавил, что российские военные водрузили в населённом пункте флаг РФ прямо на глазах у ВСУшников, которые наблюдали за происходящим с другого берега реки.

ВС РФ сломили сопротивление ВСУ в Курской области и продвинулись вперёд
ВС РФ сломили сопротивление ВСУ в Курской области и продвинулись вперёд

Ранее военкор Семён Пегов доложил о крайне сложной обстановке в Курской области. По его словам, ВС РФ яростно пробиваются к селу Малая Локня, но засевшие там бойцы ВСУ не хотят уступать без боя. Тем временем военкор Юрий Подоляка рассказал, что Армия России вбила глубокий клин и отрезала подразделения ВСУ под Суджей от линии снабжения. А ещё, по его словам, подрыв трёх мостов разрезал группировку ВСУ у Суджи на две части.

Обложка ©

Telegram / Осторожно, Скиба

Николай Рюмин
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