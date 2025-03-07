Армия России освободила Старую Сорочину под Курском и водрузила флаг РФ на глазах у ВСУ

Российские войска вернули контроль над деревней Старая Сорочина Суджанского района Курской области и подняли флаг РФ над одним из домов. Об этом рассказал представитель Народного фронта Иван Скиба.

Водружение флага в Курской области. Видео © Telegram / Осторожно, Скиба

«Старая Сорочина наша. Осталось дело за Малой Локней», — говорится в сообщении.

Об освобождении Старой Сорочины сообщает и военный блогер Юрий Подоляка.

«Как и предупреждалось час назад, хорошие новости из района продолжают поступать. Старая Сорочина наша», — отметил Подоляка в своём телеграм-канале.