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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 07:18

«‎Всё очень плохо»: Подрыв трёх мостов разрезал группировку ВСУ у Суджи на две части

Военблогер Подоляка: ВСУ разрезаны на две части после подрыва мостов у Суджи

Курская группировка ВСУ оказалась разрезана на две части после взрыва третьего моста в районе Суджи. Об обстановке на этом участке фронта рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«У противника под Суджей всё очень плохо... Главный сапёр группировки сегодня подорвал и третий стратегический мост в районе Суджи. Теперь уже внутри города через речку Суджа. Таким образом, теперь логистически группировка противника (взрывом трёх мостов) разрезана на две части», — написал военный блогер.

Из-за подрыва мостов маневрирование между батальонами ВСУ затруднено. Тем временем Армия России планомерно зачищает от украинских военных Черкасское Поречное и продвигается западнее Куриловки. Бойцам ВСУ могут перерезать ещё один путь снабжения в Судже, отмети военкор.

Армия России вот-вот перережет пути снабжения курского гарнизона ВСУ и возьмёт в кольцо тысячи бойцов
Армия России вот-вот перережет пути снабжения курского гарнизона ВСУ и возьмёт в кольцо тысячи бойцов

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступила к завершающей стадии операции по смыканию Суджанского котла. До него осталось 3,5 км, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных ВСУ.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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