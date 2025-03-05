«‎Всё очень плохо»: Подрыв трёх мостов разрезал группировку ВСУ у Суджи на две части

Курская группировка ВСУ оказалась разрезана на две части после взрыва третьего моста в районе Суджи. Об обстановке на этом участке фронта рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«У противника под Суджей всё очень плохо... Главный сапёр группировки сегодня подорвал и третий стратегический мост в районе Суджи. Теперь уже внутри города через речку Суджа. Таким образом, теперь логистически группировка противника (взрывом трёх мостов) разрезана на две части», — написал военный блогер.

Из-за подрыва мостов маневрирование между батальонами ВСУ затруднено. Тем временем Армия России планомерно зачищает от украинских военных Черкасское Поречное и продвигается западнее Куриловки. Бойцам ВСУ могут перерезать ещё один путь снабжения в Судже, отмети военкор.