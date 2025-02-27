Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступила к завершающей стадии операции по смыканию Суджанского котла. До него осталось 3,5 км, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных ВСУ, стало известно SHOT.

По сведениям с фронта, российские военные отрезали все пути, по которым гарнизону ВСУ в регион доставляли резервы. Нашим подразделениям, которые сейчас контролируют трассу, осталось всего несколько километров до смыкания котла — активное наступление ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Американские и британские наёмники пытаются бежать из-под Курска с оставшихся огневых позиций ВСУ. По словам бойцов, в иностранных батальонах — огромные потери, раненых и тела погибших украинское командование отказывается эвакуировать. Сейчас в районе Суджи остаётся около 1000 единиц западной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ.

Подбитая техника ВСУ на трассе Юнаковка — Суджа. Видео © SHOT

К примеру, на трассе Юнаковка — Суджа на видео сняли уничтоженную технику ВСУ, среди которой БМП M2 Bradley, HMMWV, «Козаки» и различные бронеавтомобили.