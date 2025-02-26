«‎Все в крови»: Боец ВСУ записал предсмертное видео из «‎котла» в Константинополе среди трупов

Украинский военный записал предсмертное видео, в котором рассказал о плачевном положении дел ВСУ в селе Константинополь в ДНР. Подразделения 79 бригады ВСУ в составе батальона оставили свои позиции в посёлке, не выдержав наступления российских войск, в окружении ВС РФ остались лишь те, кто не смог выбраться и смертники.

ВСУ бегут из Константинополя. Видео © TikTok / sergiy_izya_9.2.

«Не знаю, выйду я или нет, может это предсмертное видео», – говорит на кадрах солдат.

От обороны ВСУ под Константинополем практически ничего не осталось, выжившие украинские бойцы бросают раненых и бегут из села. На местах ещё остаются те, кто не в состоянии вырваться из окружения или нацбаты, у них уже нет надежды на помощь или эвакуацию, теперь они представляют собой разрозненные отряды смертников. В ролике украинский боец попрощался с родственниками и показал позади себя тела убитых и раненых товарищей, которых бросило командование ВСУ. О дальнейшей судьбе автора видео ничего не известно.

По данным бойцов российской группировки войск «Юг», сейчас украинские солдаты пытаются закрепиться в посёлках Разлив и Богатырь.