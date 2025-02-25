«Погребки – наши»! Российские войска освободили ещё одно село в курском приграничье

ВС РФ освободили населённый пункт Погребки в Суджанском районе Курской области. Российский триколор над посёлком подняли 34 бригады и 9 полка — об этом сообщает военкор Евгений Поддубный и публикует видео.

Как подчеркнул военкор Александр Коц, наши подразделения берут под контроль всё новые и новые территории, чтобы не дать врагу даже возможности к отходу.