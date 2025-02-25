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Специальная военная операция (СВО)

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25 февраля, 15:29

«Погребки – наши»! Российские войска освободили ещё одно село в курском приграничье

Поддубный: ВС РФ освободили населённый пункт Погребки в Курской области

ВС РФ освободили населённый пункт Погребки в Суджанском районе Курской области. Российский триколор над посёлком подняли 34 бригады и 9 полка — об этом сообщает военкор Евгений Поддубный и публикует видео.

Российский триколор над Погребками в Курской области. Видео © Telegram/Поддубный |Z|О|V| edition

Как подчеркнул военкор Александр Коц, наши подразделения берут под контроль всё новые и новые территории, чтобы не дать врагу даже возможности к отходу.

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Напомним, что за всё время вторжения в Курскую область ВСУ лишились уже 63 105 военнослужащих. Из-за плачевного положения украинские командиры и простые солдаты на сумском направлении находятся в подавленном состоянии. СМИ даже сообщают, что украинская группировка в Курской области готовится к отступлению.

Обложка ©

Telegram/Поддубный |Z|О|V| edition

Александра Вишнякова
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