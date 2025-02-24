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Регион
24 февраля, 10:57

Потери ВСУ на курской земле преодолели очередной рубеж

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 63105 военнослужащих в Курской области

За всё время проведения спецоперации Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 63 105 военнослужащих в Курской области. Только за прошедшие сутки враг лишился более 255 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки уничтожены три танка, бронетранспортёр, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномёта, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники», — уточнили в ведомстве.

Противник потерял 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортёров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США за время боевых действий на Курском направлении. ВСУ также лишились 23 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитной самоходной установки, 10 транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 8 РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерной разведывательной машины, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Стало известно о тяжёлых боях с ВСУ в Курской области
Стало известно о тяжёлых боях с ВСУ в Курской области

Ранее украинская армия за сутки потеряла на курском приграничье более 200 военных и два склада. 23 февраля ВСУ также лишились двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортёров, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковой установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающей машины, двух артиллерийских орудий, четырёх миномётов и станции радиоэлектронной борьбы.

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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Алена Пенчугина
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