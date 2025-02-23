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23 февраля, 10:50

ВСУ потеряли за последние сутки более 200 военных и два склада в Курской области

Потери ВСУ в приграничных районах Курской области за последние сутки составили свыше 200 военнослужащих, 14 бронемашин и два склада с оружием ВСУ. Такие данные привели в Минобороны РФ 23 февраля.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, 2 артиллерийских орудия, 4 миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов», — говорится в тексте.

За всё время боёв в Курской области ВСУ лишились более 62 850 военных, 376 танков, 288 БМП, 239 бронетранспортёров, 1 991 бронемашины, 2 143 автомобилей, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковых установки РСЗО.

У границ Курской области стали чаще появляться F-16 ВСУ
У границ Курской области стали чаще появляться F-16 ВСУ

Ранее военный корреспондент отметил, что ситуация в Курской области остаётся стабильной и без значительных изменений. Это заявление было опубликовано после сообщений о возможной подготовке украинскими войсками попытки прорыва.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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