ВСУ потеряли за последние сутки более 200 военных и два склада в Курской области

Потери ВСУ в приграничных районах Курской области за последние сутки составили свыше 200 военнослужащих, 14 бронемашин и два склада с оружием ВСУ. Такие данные привели в Минобороны РФ 23 февраля.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, 2 артиллерийских орудия, 4 миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов», — говорится в тексте.

За всё время боёв в Курской области ВСУ лишились более 62 850 военных, 376 танков, 288 БМП, 239 бронетранспортёров, 1 991 бронемашины, 2 143 автомобилей, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковых установки РСЗО.