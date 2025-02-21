Военкор рассказал об обстановке под Курском на фоне сливов об угрозе «вторжения ВСУ»
Военкор Пегов: Обстановка в Курской области остаётся без существенных изменений
Военный корреспондент Семён Пегов сообщает, что ситуация в Курской области остаётся стабильной и без значительных изменений. Это заявление было опубликовано в его телеграм-канале War Gonzo после сообщений о возможной подготовке украинскими войсками попытки прорыва.
«Без существенных изменений. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ, украинцы продолжают тянуть резервы», — уточнил военкор.
Ранее координатор подполья Сергей Лебедев уже сообщал, что ВСУ стягивают силы к российской границе в Сумской области Украины, чтобы напасть на Брянскую область РФ. По данным SHOT, украинские солдаты маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы с Россией, готовя плацдарм для наступления тысяч солдат. Пегов подтверждал, что формирования Вооружённых сил Украины планируют прорыв на Курском и Брянском направлениях. Но Богомаз заявил, что ВСУ не готовят масштабное наступление на Брянскую область.
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