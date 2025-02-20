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Регион
20 февраля, 07:21
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Вскрыт плацдарм ВСУ для вторжения тысяч солдат на танках НАТО в Брянскую область

SHOT: ВСУ занимают жилые дома у границы с Брянской областью перед наступлением

ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы с Россией, готовя плацдарм для наступления тысяч солдат на танках в Брянской области. Передвижения фиксируются в сёлах Палиевка, Гремячка и других. Предварительно, в наступление могут пойти минимум десять украинских бригад, узнал SHOT.

В атаке могут участвовать: 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр ВСУ, подразделения ТрО ВСУ и др. По предварительной информации, украинские войска сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное, который активно прощупывают атаками FPV-дронов — одна из последних атак была совершена 9 февраля.

Российские бойцы с фронта сообщают, что полностью контролируют ситуацию и активно наносят удары по скоплениям ВСУ в Сумской области. Целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. По сведениям журналистов, во вторжении примут участие 5 000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины.

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Ранее координатор подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале со ссылкой на информаторов среди жителей Сум заявил, что ВСУ стягивают силы к российской границе в Сумской области Украины для попытки последующего прорыва в Брянскую область РФ.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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