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Регион
9 февраля, 06:45
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Вояки на кладбище: Подполье выдало координаты точки сбора ВСУ для прорыва в Брянскую область

Подполье узнало о сборе ВСУ на кладбище для попытки прорыва в Брянскую область

ВСУ стягивают силы к российской границе в сумской области Украины для попытки последующего прорыва в Брянскую область РФ. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале со ссылкой на информаторов среди жителей Сумов.

По их словам, в окрестностях кладбища в лесу в Барановке собралось немало солдат ВСУ. Они остаются там уже довольно давно, поэтому гражданских туда никто не пускает.

«Технику я не видела, она на дачах спрятана, как говорят люди, а вояк много видно. Сотни, наверное, очень много», — написала женщина.

По сведениям информаторов, украинские солдаты пригнали туда две неопознанные машины, а вечерами оттуда начинает сильно смердеть палёным. Местные считают, что там сжигают трупы. Подпольщик считает, что оттуда украинская армия попытается нанести удар по селу Лемешовка, что в Севском районе Брянской области России. Представитель сопротивления передал координаты места сбора ВСУ – 51.9255843, 34.1751194, а также пожелал российским военным доброй охоты.

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Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что Украина вряд ли предпримет попытку крупномасштабного наступления на один из российских регионов, однако скрытные методы и атаки исподтишка уже не кажутся такими маловероятными. По его словам, ВСУ могут вести обстрелы, отравлять колодцы, отправлять беспилотники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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