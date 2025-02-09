ВСУ стягивают силы к российской границе в сумской области Украины для попытки последующего прорыва в Брянскую область РФ. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале со ссылкой на информаторов среди жителей Сумов.

По их словам, в окрестностях кладбища в лесу в Барановке собралось немало солдат ВСУ. Они остаются там уже довольно давно, поэтому гражданских туда никто не пускает.

«Технику я не видела, она на дачах спрятана, как говорят люди, а вояк много видно. Сотни, наверное, очень много», — написала женщина.

По сведениям информаторов, украинские солдаты пригнали туда две неопознанные машины, а вечерами оттуда начинает сильно смердеть палёным. Местные считают, что там сжигают трупы. Подпольщик считает, что оттуда украинская армия попытается нанести удар по селу Лемешовка, что в Севском районе Брянской области России. Представитель сопротивления передал координаты места сбора ВСУ – 51.9255843, 34.1751194, а также пожелал российским военным доброй охоты.