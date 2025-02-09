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Регион
8 февраля, 23:16

Медсестра ВС РФ закрыла собой тяжело раненного бойца во время атаки ВСУ

Минобороны: Герой СВО медсестра Болилая закрыла собой от осколков раненого бойца

Медсестра Людмила Болилая. Обложка © Минобороны России

Медсестра Людмила Болилая. Обложка © Минобороны России

Ефрейтор Людмила Болилая, медицинская сестра мотострелкового подразделения, находясь в сложной ситуации на передовой, защитила тяжело раненого солдата своим телом. Об этом подвиге сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что она исполняла обязанности по оказанию неотложной и плановой медицинской помощи как военнослужащим России, так и гражданскому населению.

Во время боевых действий украинская армия атаковала российских солдат с использованием кассетных боеприпасов.

«Людмила Болилая выбежала из укрытия, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке, и под огнём противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к эвакуации», — сообщает Минобороны.

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Несмотря на обстрел, Болилая продолжила спасать тяжело раненого солдата.

«Закрыв его собой, она приняла на себя все осколки и поражающие элементы», — отметили в военном ведомстве.

Женщина с множественными ранениями попала в полевой госпиталь. За проявленный героизм, отвагу и самопожертвование она была представлена к высокой государственной награде командованием, добавили в МО.

Ранее российский оператор дронов пощадил бойца ВСУ, который крестился во время обстрела одной из позиций противника на днепровских островах под Херсоном. Увидев БПЛА, боец трижды перекрестился, и оператор решил не сбрасывать боеприпасы.

Лия Мурадьян
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