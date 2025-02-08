Боец ВС РФ раскрутил и «отправил в нокаут» украинский БПЛА под Харьковом
Российский разведчик из 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при помощи собственной смекалки элегантно нейтрализовал вражеский беспилотник в Харьковской области. Боец ВС РФ смог подвести БПЛА к дрону противника со слепой зоны, раскрутить вражеский аппарат и в конце концов «отправить его в нокаут». Об этом доложили в Министерстве обороны России.
Кадры устранения вражеского дрона. Видео © Telegram / Минобороны России
«Оператор подвёл свой дрон к вражескому БПЛА со слепой зоны, зацепил и раскрутил его, избавив от «полезной» нагрузки, а затем отравил на землю», – сообщили в пресс-службе российского министерства.
В ведомстве особенно отметили нестандартный подход бойца к решению ситуаций и смелость в борьбе с вражескими беспилотниками.
Украинская сторона продолжает активно атаковать российские территории с неба, применяя беспилотники. Накануне сообщалось, что над Белгородской областью системы ПВО всего за час отразили несколько атак, сбив три вражеских дрона.
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