Силы ПВО за час сбили три украинских дрона над Белгородской областью
Системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку дронов ВСУ на Белгородскую область. По данным Минобороны, цели были поражены в промежутке между 20:30 и 21:30 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в военном ведомстве.
Днем ранее один из дронов противника нанёс смертоносный удар по автомобилю в селе Логачёвка Белогородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек: мужчины и двух девушек.
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