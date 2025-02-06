Мужчина и две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по Белгородской области
Три человека стали жертвами атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Три человека стали жертвами удара беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Логачёвка Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в числе погибших мужчина, 18-летняя и 14-летняя девушки.
«По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте», — написал Гладков в телеграм-канале.
Вместе с этим чиновник напомнил, что въезд в данное село запрещён, так как с 2022 года там действует режим ЧС. В этой связи Гладков ещё раз призвал граждан воздержаться от поездок в Логачёвку.
Ранее ВСУ атаковали две школы в Запорожской области с помощью беспилотников. Одно из образовательных учреждений было закрыто, а во второй в момент удара находились 27 детей. Никто не пострадал.
Life.ru / Шедеврум