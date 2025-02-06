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6 февраля, 08:46

Мужчина и две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по Белгородской области

Три человека стали жертвами атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Три человека стали жертвами удара беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Логачёвка Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в числе погибших мужчина, 18-летняя и 14-летняя девушки.

«По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте», — написал Гладков в телеграм-канале.

Вместе с этим чиновник напомнил, что въезд в данное село запрещён, так как с 2022 года там действует режим ЧС. В этой связи Гладков ещё раз призвал граждан воздержаться от поездок в Логачёвку.

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Ранее ВСУ атаковали две школы в Запорожской области с помощью беспилотников. Одно из образовательных учреждений было закрыто, а во второй в момент удара находились 27 детей. Никто не пострадал.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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