Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 10:40

ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье с учениками внутри

ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум школам в Запорожской области

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области с помощью беспилотников. Одно из образовательных учреждений было закрыто, а во второй в момент удара находились 27 детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что в Пологовском округе произошла террористическая атака на образовательные учреждения. Ночью беспилотники нанесли удар по неработающей школе в селе Пологи, в результате чего здание загорелось, и на место происшествия выехали пожарные. Утром была зафиксирована атака на образовательное учреждение в селе Шевченково, где находились дети, но, к счастью, никто не пострадал благодаря быстрой эвакуации.

«Сегодняшние атаки на учебные учреждения, вчерашняя атака на школьный автобус — циничный терроризм, на который способны только фашисты», — написал чиновник в телеграм-канале.

Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области
Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области

Ранее ВСУ атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. Они упали рядом со школой. В результате удара пострадали 13 человек, среди которых двое детей в тяжёлом состоянии. Есть жертвы.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar