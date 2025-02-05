ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье с учениками внутри

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области с помощью беспилотников. Одно из образовательных учреждений было закрыто, а во второй в момент удара находились 27 детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что в Пологовском округе произошла террористическая атака на образовательные учреждения. Ночью беспилотники нанесли удар по неработающей школе в селе Пологи, в результате чего здание загорелось, и на место происшествия выехали пожарные. Утром была зафиксирована атака на образовательное учреждение в селе Шевченково, где находились дети, но, к счастью, никто не пострадал благодаря быстрой эвакуации.

«Сегодняшние атаки на учебные учреждения, вчерашняя атака на школьный автобус — циничный терроризм, на который способны только фашисты», — написал чиновник в телеграм-канале.