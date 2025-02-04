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Регион
4 февраля, 17:14

Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области

Украинские беспилотники атаковали на трассе в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Удар по машине мирных жителей был нанесён вблизи села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. В результате атаки БПЛА мужчина, находившийся за рулём, получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина на пассажирском кресле отделалась лёгкими осколочными ранениями. Ребёнок не пострадал.

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Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской области. В результате обстрела погиб один мирный житель. Были разрушены жилые постройки.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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