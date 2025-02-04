Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области
Украинские беспилотники атаковали на трассе в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
Удар по машине мирных жителей был нанесён вблизи села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. В результате атаки БПЛА мужчина, находившийся за рулём, получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина на пассажирском кресле отделалась лёгкими осколочными ранениями. Ребёнок не пострадал.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской области. В результате обстрела погиб один мирный житель. Были разрушены жилые постройки.
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