Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области

Украинские беспилотники атаковали на трассе в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Удар по машине мирных жителей был нанесён вблизи села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. В результате атаки БПЛА мужчина, находившийся за рулём, получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина на пассажирском кресле отделалась лёгкими осколочными ранениями. Ребёнок не пострадал.