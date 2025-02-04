В ООН поразили равнодушием по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области

Атака украинских Вооружённых сил на автобус с детьми в Запорожской области будет учтена в отчетах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, если информация о происшествии «получит подтверждение». Об этом заявила нашим коллегам из РИА «Новости» официальная представительница организации Элизабет Троссел.