В ООН поразили равнодушием по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
Госпожа Троссел из УВКПЧ ООН прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детьми
Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений
Атака украинских Вооружённых сил на автобус с детьми в Запорожской области будет учтена в отчетах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, если информация о происшествии «получит подтверждение». Об этом заявила нашим коллегам из РИА «Новости» официальная представительница организации Элизабет Троссел.
«Если инцидент будет подтверждён, все подобные случаи будут включены в нашу статистику жертв среди гражданского населения и в наши регулярные отчёты» , — сказала чиновница из ООН.
Сегодня утром дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, в результате чего серьезные травмы получил водитель, а пять детей получили осколочные ранения. Life.ru показывал, что осталось от транспортного средства после чудовищной атаки. После произошедшего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала риторический вопрос, включат ли международные организации «стратегическое молчание» по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. И вот на него получен ответ.