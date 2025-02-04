Пять детей и водитель ранены при атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье

Пять детей и водитель получили ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьёзно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжёлом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», — уточнил руководитель области.

Пострадавшему водителю и школьникам оказывается медицинская помощь, на месте работают сотрудники оперативных служб.