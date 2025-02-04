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Регион
4 февраля, 06:07

Пять детей и водитель ранены при атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье

Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений

Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений

Пять детей и водитель получили ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьёзно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжёлом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», — уточнил руководитель области.

Пострадавшему водителю и школьникам оказывается медицинская помощь, на месте работают сотрудники оперативных служб.

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А ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на гражданское транспортное средство в Беловском районе. В салоне автомобиля находились двое мужчин. Один из них получил ранения средней тяжести и был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает, второй не пострадал.

Андрей Бражников
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