ВСУ подорвали дроном гражданский автомобиль в Курской области

Украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданский автомобиль на участке автодороги между сёлами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области. В этот момент в машине находились двое мужчин. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир — не пострадал», — уточнил Хинштейн.

Раненого местного жителя сразу же госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.