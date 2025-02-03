ВСУ подорвали дроном гражданский автомобиль в Курской области
Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на машину с людьми под Курском
Украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданский автомобиль на участке автодороги между сёлами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области. В этот момент в машине находились двое мужчин. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир — не пострадал», — уточнил Хинштейн.
Раненого местного жителя сразу же госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что ВСУ ранее сбросили беспилотник на легковой автомобиль, который ехал по дороге, связывающей Белгород и Шебекино. БПЛА ударил по машине, внутри которой находились мужчина и женщина. Они получили тяжёлые травмы и были отправлены в больницу. Врачи боролись за жизнь пациентки, но она скончалась в больнице.
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