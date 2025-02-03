Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 06:53

ВСУ подорвали дроном гражданский автомобиль в Курской области

Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на машину с людьми под Курском

Украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданский автомобиль на участке автодороги между сёлами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области. В этот момент в машине находились двое мужчин. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир — не пострадал», — уточнил Хинштейн.

Раненого местного жителя сразу же госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Беспилотники ВСУ кружат над объектами в Каспийске, работает ПВО
Беспилотники ВСУ кружат над объектами в Каспийске, работает ПВО

Напомним, что ВСУ ранее сбросили беспилотник на легковой автомобиль, который ехал по дороге, связывающей Белгород и Шебекино. БПЛА ударил по машине, внутри которой находились мужчина и женщина. Они получили тяжёлые травмы и были отправлены в больницу. Врачи боролись за жизнь пациентки, но она скончалась в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb

Наталья Афонина
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar