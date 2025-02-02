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2 февраля, 08:52

Дрон ВСУ атаковал авто на трассе под Белгородом, мужчина и женщина получили ранения

Гладков: Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Вражеский дрон атаковал автомобиль мирных жителей в Шебекинском округе Белгородской области. Два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Легковой автомобиль двигался по трассе, соединяющей Белгород и Шебекино, когда беспилотник ВСУ атаковал транспортное средство. В салоне находились двое — мужчина и женщина получили серьёзные ранения. Оба были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», — написал в своём Телеграм-канале Гладков.

Также губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Шебекино. В результате прилёта выбиты стёкла, а в двух частных постройках осколки посекли крышу и забор. На место прибыли экстренные службы. Информация о раненых уточняется.

Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом
Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом

Ранее сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона в белгородской Малиновке погиб один человек. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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