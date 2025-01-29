Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом
Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в посёлке Разумное под Белгородом. Отец семейства и ещё один ребёнок получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Последствия падения дрона ВСУ на жилой дом в посёлке Разумное под Белгородом. Видео © Telegram/Настоящий Гладков
«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования», — написал Гладков в телеграм-канале.
Раненые отец и ещё один ребёнок госпитализированы. Дом семьи частично разрушен, сейчас его охраняют бойцы самообороны, также на месте работают оперативные службы.
Напомним, что минувшей ночью над Россией была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всего было перехвачено и уничтожено 104 дрона: 47 БПЛА ликвидировано в Курской области, 27 — в Брянской области, 11 — в Смоленской области, семь — в Тверской области, четыре — в Белгородской области, по три — в Нижегородской и Калужской областях, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях.
Telegram/Настоящий Гладков