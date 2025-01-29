Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом

Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в посёлке Разумное под Белгородом. Отец семейства и ещё один ребёнок получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Последствия падения дрона ВСУ на жилой дом в посёлке Разумное под Белгородом. Видео © Telegram/Настоящий Гладков

«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования», — написал Гладков в телеграм-канале.

Раненые отец и ещё один ребёнок госпитализированы. Дом семьи частично разрушен, сейчас его охраняют бойцы самообороны, также на месте работают оперативные службы.