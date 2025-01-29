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Регион
29 января, 08:18

Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом

Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в посёлке Разумное под Белгородом. Отец семейства и ещё один ребёнок получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Последствия падения дрона ВСУ на жилой дом в посёлке Разумное под Белгородом. Видео © Telegram/Настоящий Гладков

«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования», — написал Гладков в телеграм-канале.

Раненые отец и ещё один ребёнок госпитализированы. Дом семьи частично разрушен, сейчас его охраняют бойцы самообороны, также на месте работают оперативные службы.

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Напомним, что минувшей ночью над Россией была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всего было перехвачено и уничтожено 104 дрона: 47 БПЛА ликвидировано в Курской области, 27 — в Брянской области, 11 — в Смоленской области, семь — в Тверской области, четыре — в Белгородской области, по три — в Нижегородской и Калужской областях, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях.

Обложка ©

Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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