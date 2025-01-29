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29 января, 07:00

На предприятии «Сибура» в Кстово произошёл пожар из-за обломков дрона ВСУ

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в Нижнем Новгороде. В результате на предприятии начался пожар. Никто из сотрудников не пострадал, сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные. Весь персонал уже переместили на безопасное расстояние.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию предприятия «Сибур-Кстово» упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в ночь на 29 января российская система ПВО смогла отразить 104 атаки БПЛА ВСУ. Дроны пролетели над девятью регионами страны, в том числе над Нижним Новгородом. В области было ликвидировано три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Обломки этих дронов и упали на предприятие «Сибур-Кстово».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Наталья Афонина
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