На предприятии «Сибура» в Кстово произошёл пожар из-за обломков дрона ВСУ
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в Нижнем Новгороде. В результате на предприятии начался пожар. Никто из сотрудников не пострадал, сообщили в пресс-службе компании.
На данный момент на месте происшествия работают пожарные. Весь персонал уже переместили на безопасное расстояние.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию предприятия «Сибур-Кстово» упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 29 января российская система ПВО смогла отразить 104 атаки БПЛА ВСУ. Дроны пролетели над девятью регионами страны, в том числе над Нижним Новгородом. В области было ликвидировано три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Обломки этих дронов и упали на предприятие «Сибур-Кстово».
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