На предприятии «Сибура» в Кстово произошёл пожар из-за обломков дрона ВСУ

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в Нижнем Новгороде. В результате на предприятии начался пожар. Никто из сотрудников не пострадал, сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные. Весь персонал уже переместили на безопасное расстояние.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию предприятия «Сибур-Кстово» упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России», — говорится в сообщении.