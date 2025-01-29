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Регион
29 января, 06:24

Шесть дронов ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика»

ВСУ в ночь на 29 января пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Никто из сотрудников не пострадал, узнал SHOT.

По сведениям журналистов, сегодня около часа ночи на подлёте к НПС в Андреапольском районе уничтожено шесть украинских беспилотников. В результате падения осколков на станции произошёл пожар, который смогли потушить спустя пару часов.

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Число сбитых БПЛА над Торопецким округом Тверской области возросло до 20

За ночь ПВО сбила более 100 украинских БПЛА. 47 дронов ВСУ ликвидировано в Курской области, 27 — в Брянской области, 11 — в Смоленской области, семь — в Тверской области, четыре — в Белгородской области, по три — в Нижегородской и Калужской областях, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга вводились временные ограничения.


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Kandinsky / Life.ru

Андрей Бражников
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