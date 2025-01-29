Шесть дронов ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика»

По сведениям журналистов, сегодня около часа ночи на подлёте к НПС в Андреапольском районе уничтожено шесть украинских беспилотников. В результате падения осколков на станции произошёл пожар, который смогли потушить спустя пару часов.

За ночь ПВО сбила более 100 украинских БПЛА. 47 дронов ВСУ ликвидировано в Курской области, 27 — в Брянской области, 11 — в Смоленской области, семь — в Тверской области, четыре — в Белгородской области, по три — в Нижегородской и Калужской областях, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга вводились временные ограничения.



