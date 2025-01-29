Силы ПВО за ночь ликвидировали 104 беспилотника над девятью регионами России

Всего было перехвачено и уничтожено 104 дрона: 47 БПЛА ликвидировано в Курской области, 27 — в Брянской области, 11 — в Смоленской области, семь — в Тверской области, четыре — в Белгородской области, по три — в Нижегородской и Калужской областях, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях.