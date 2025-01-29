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Регион
29 января, 04:32

Силы ПВО за ночь ликвидировали 104 беспилотника над девятью регионами России

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов отражена минувшей ночью средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего было перехвачено и уничтожено 104 дрона: 47 БПЛА ликвидировано в Курской области, 27 — в Брянской области, 11 — в Смоленской области, семь — в Тверской области, четыре — в Белгородской области, по три — в Нижегородской и Калужской областях, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях.

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БПЛА атаковал многоквартирный дом в Грайвороне, ранен мирный житель

Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга вводились временные ограничения. Из-за этого было нарушено расписание некоторых рейсов. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

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Артур Лапсаков
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